Der angekündigte Sturm tobt – Trump fegt den „Tiefen Staat“ hinweg

Offenbar bekämpft Donald Trump tatsächlich den "Tiefen Staat", der die Vereinigten Staaten von Amerika im Würgegriff hält.

Von Eva Maria Griese

Eine ausgeklügelte „Executive Order“ vom 20. 12. ermöglicht die Konfiszierung von Vermögen korrupter Personen und Institutionen sowie solcher, welche Menschenrechte massiv verletzen.

Diese Order greift auf Gesetze aus den 50er und 70er Jahren zurück und gilt national wie international. Parallel dazu wird auch der nationale Notstand ausgerufen, da Trump die Nationale Sicherheit in Gefahr sieht.

Das Dekret beruht ironischerweise auch auf dem „Global Magnitsky Human Rights Accountability Act“, welchen Obama erst 2012 zu Ungunsten Russlands als international gültiges Gesetz unterzeichnet hatte, um gegen russische Beamte vorgehen zu können.

Nachdem bereits im Jahre 2011 das US-Außenministerium russischen Amtsträgern die Einreiseerlaubnis in die USA entzogen hatte und ihr Vermögen und ihre Konten in den USA gesperrt hatte, erließ im Dezember 2012 der Kongress der Vereinigten Staaten den Magnitsky Act, wodurch die gegen die russischen Beamten verhängten Sanktionen so Gesetzeskraft erhielten.

Trump dreht diesen Spieß um



Er wendet das Gesetz jetzt gegen Verdächtige im Ausland an. Eine erste Liste findet sich hier im Anhang an die Executive Order am Ende dieses Dokuments der offiziellen Seite des Weißen Hauses.

Weiters wurden bereits im November 4.289 zur Zeit noch versiegelte Anklageschriften in nur drei Wochen eingereicht, dies ist in der gesamten amerikanischen Geschichte beispiellos. Darunter finden sich auch Auszüge aus einem Gerichtsdokument, in dem Hillary Clinton und das Anthony Weiner-Notebook vom letzten Dezember genannt werden, sie lesen sich wie eine Szene-für-Szene-Abhandlung eines erstaunlichen Science-Fiction-Thrillers.

Die Trump- Declaration of National Emergency versetzt die US-Medien in Schockstarre und die globalen Eliten in Angst und Schrecken.

Alternative Medien, Blogger und Youtuber sind in einem Freudentaumel



Auf die alternative Truther-Szene kann sich Trump schon seit dem Wahlkampf verlassen. Im Gegensatz zu den vom Präsidenten wiederholt als „Fake News“ bezeichneten Mainstream-Medien wie CNN, MSNBC, New York Times oder Washington Post betreiben sie nicht im Sinne des Tiefen Staates Propaganda gegen Trump, sondern sind an der Realität interessiert und berichten durchaus über die vielen Erfolge des Präsidenten.

Für diese auch untereinander bestens vernetzten Freelancer tat sich mit einem Leak, durch das zahlreiche Informationen offenbar direkt aus dem Weißen Haus ins Netz gestellt wurden, eine hochinteressante Informationsquelle auf, die sich QAnon nennt und auf den Plattformen 4chan und 8chan mehr oder weniger verschlüsselte Botschaften veröffentlicht.

Die Echtheit dieser Quelle wurde nun direkt aus dem Ministry of Defence durch General Mattis quasi bestätigt, da er ein Gemälde aus dem Unabhängigkeitskrieg für seine Weihnachtsbotschaft verwendete, welches QAnon zwei Tage vorher zur Verdeutlichung der Wichtigkeit dieses Kampfes zwischen dem Präsidenten und seinen Widersachern benutzte.

Hier ein youtuber, der die QAnon Posts analysiert und das Gemälde zeigt.

Ein Gemälde mit enormer symbolischer Macht und Kraft für ein freies Amerika



Das gewaltige, hoch patriotische Ölgemälde schildert einen absoluten Meilenstein der US-Geschichte: Den Unabhängigkeitskrieg Weihnachten 1776. Es ist die Nacht vom 25. auf den 26. Dezember, als die kleine Rebellenarmee des freien Amerikas unter George Washington, die schon am Ende scheint, in einem Boot den Delaware überquert und zum Gegenangriff übergeht, diese wichtige Schlacht und in der Folge auch den Krieg gewinnt.

Der Krieg Donald Trumps richtet sich gegen alle Feinde eines patriotischen Amerika. Gegen Administrationen, welche Steuergelder für militärische Interventionen und die folgende Zerstörung souveräner Staaten ausgaben und all ihre Kriege mit einer Lüge über den vermeintlichen Feind begannen. Die USA haben keinen einzigen dieser Kriege gewonnen, viele dauern noch an. Über einige der mehr als 700 US-Militärbasen wird sogar Menschen – und Drogenhandel betrieben, in Afghanistan bewachen angeblich US-Soldaten jene Taliban, welche die Mohnfelder für die Produktion von Heroin bearbeiten.

Dass die CIA den Aufstieg des IS mit Waffen, Logistik und finanzieller Unterstützung gefördert hat, ist kein Geheimnis mehr. Teile dieses Geheimdienstes arbeiten immer noch im Sinne der alten Eliten und verzerren die außenpolitische Agenda Trumps.

Trumps Krieg hat viele Fronten



Eine davon ist „Pizzagate“, ein Netzwerk von Pädophilen um Anthony Weiner, es war durch die privaten Clinton-E-Mails publik geworden, und der „Lolita Express“ genannte Privatjet-Shuttle des Milliardärs Jeffrey Epstein flog sowohl Mitglieder der Clinton-Administration als auch beide Clintons, manchmal sogar in Begleitung von Minderjährigen, auf eine private Insel.

Weitere Untersuchungen werden wohl auch den Abtreibungskliniken „Planned Parenthood“ – geplante Elternschaft – gelten, die zu den Stiftungen von George Soros gehört. Sie führen Abtreibungen noch bis in späten Schwangerschaftsmonate durch und ihnen wird der Handel mit Körperteilen und Gewebe der Föten für die Zellforschung und womöglich sogar für satanische Rituale vorgeworfen.

Soros finanziert über 200 Institutionen (hier eine Auflistung), welche zwar wohlklingende Namen tragen aber der subversiven Agitation in den USA und beispielsweise auch in der Ukraine oder Ungarn dienen. Über die Mitglieder dieser Organisationen mobilisierte der Börsenspekulant und Freund Hillarys, der durch die Wahl Trumps Unsummen verloren hatte, tausende Menschen, vor allem Frauen, um in einer „purple Revolution“ nach dem Amtsantritt wochenlang gegen Trump zu protestieren. Er unterstützte auch mit Logistik und seinen NGOs die Beschleunigung der Massenmigration. Sein Ziel ist eine völlig offene Gesellschaft – „Open Society“ ist der Name seiner bekanntesten Stiftung, der er vor kurzem fast sein gesamtes restliches Vermögen von 18 Milliarden Dollar vermacht hat.

George Soros soll an Weihnachten einen schweren Herzinfarkt erlitten haben, als er seine ins Visier von Viktor Orban geratene „European University“ in Ungarn besuchte.

Das könnte an der Aufregung über die aktuellen Vorhaben seines Erzfeindes Donald Trump gelegen haben.

Wir könnten Zeugen eines schier unglaublichen Vorgangs werden…



…der uns mehr unangenehme Wahrheiten beschert, als das Gemüt der meisten mediengläubigen Menschen verkraften kann. Wir könnten erleben, dass viele US-Regierungsbeamte oder von uns verehrte Hollywood-Größen wegen ihrer ekelhaften Verbrechen gegen ihre eigene Spezies verurteilt werden. Wir könnten erfahren, wie viel Wahrheitsgehalt die Geschichten über UFOs und extraterrestrische Lebensformen wirklich beinhalten und ob die über unseren Köpfen entstehenden Kondensstreifen, welche sich zumeist über den Tag zu einem zähen Schleier verdichten, wirklich den Namen „ChemtraiIs“ verdienen.

Aber das alles wird nur möglich sein, wenn die Kräfte des Lichts und Menschen guten Willens wie Donald Trump diese derzeit tobende Schlacht gegen jene diabolischen Dunkelmächte gewinnen, welche die Menschheit seit Jahrhunderten mit sinnlosen Kriegen und Leiden überziehen.