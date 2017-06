Aber wir sind doch die Guten…

Den US-Amerikanern fehlt größtenteils die Selbstreflexion. Dank der alltäglichen medialen Konditionierung und politischen Propaganda glauben sie tatsächlich, sie wären die Guten. Und sie belügen sich damit selbst.

Von Marco Maier

Wenn man so wie ich oftmals mit US-Amerikanern spricht und auch politische Themen anschneidet, dann bekommt man auch einen recht tiefen Einblick in die Gedankenwelt des typischen, durchschnittlichen älteren weißen US-Bürgers. Bis auf wenige Ausnahmen zeigt sich hier – egal ob Republikaner oder Demokrat – ein recht eindimensionales Bild.

Allgemein hält sich die Vorstellung, die Vereinigten Staaten würden weltweit für die Freiheit der Menschen kämpfen. Dass der eigene Staat die Freiheit im eigenen Land zunehmend mit repressiven Mitteln abzuschaffen versucht und sich das "land of the free" sukzessive in einen militaristischen Polizei- und Überwachungsstaat verwandelt, in dem teils eine schlimmere "political correctnes" um sich greift als in Deutschland oder Österreich, erkennen die meisten von ihnen nicht.

Auch ist der Glaube weit verbreitet, die Völker dieser Welt hätten die USA ja um (militärische) Hilfe gebeten, um gegen ihre repressiven Regimes oder auch scheinbar aggressive Nachbarn zu verteidigen. Angesichts dessen, dass die meisten Putsche und Militärinterventionen der letzten Jahrzehnte vorrangig irgendwelche politischen Minderheiten in diversen Ländern an die Macht brachten und die Lage in Staaten wie dem Irak, in Afghanistan, in Libyen, in der Ukraine oder auch in Syrien nach diesen Eingriffen deutlich schlechter ist als zuvor, sieht man nicht.

Gerade die Trump-Anhänger, die immer wieder von der "Trockenlegung des Sumpfes" ("drain the swamp") fabulieren, müssten allerdings die ganzen außenpolitischen (militärischen) Kampagnen besonders scharf kritisieren. Aber so weit reicht das Verständnis kaum. Selbst bei den "leftist liberals", also den eher linksliberal eingestellten Amerikanern zeigt sich die mediale Konditionierung. Auch sie halten weitestgehend an diesem Bild fest.

Wo man auch hinblickt, findet man – bis auf sehr wenige Ausnahmen – vor allem US-Amerikaner, die das strahlende Heldenimage der US-Armee verteidigen und trotz der Kritik an der Politik Washingtons tatsächlich glauben, die USA wären "die Guten", jene, die aus purem Altruismus die angeblich unterdrückten Menschen dieser Welt befreien (wollen) würden. Auf die Idee, dass der US-Militärapparat (samt NATO- und Vasallenanhängsel) nur der verlängerte Arm von Wall Street und Multimilliardärs-Establishment ist, kommen sie nicht.

Ein Anti-Amerikanismus, der sich auf die einfachen US-Bürger bezieht ist insofern falsch, weil diese infolge ihrer jahrzehntelangen politischen Indoktrinierung und medialen Konditionierung tatsächlich daran glauben. Selbst wenn man ihnen den Spiegel vor die Nase hält, sind sie kaum in der Lage, dies zu erkennen. Dies ist etwas, was man sich stets vor Augen halten sollte, wenn man die US-Politik kritisiert, die augenscheinlich auch noch von vielen Bürgern unterstützt wird.